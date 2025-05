Nouveau repli du dollar, de quoi satisfaire Donald Trump

(AOF) - Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,30% à 1,122 dollar après un plus haut du jour à 1,1268 dollar. Dans le même temps, la devise américaine perd 0,79% à 146,337 yens. Le dollar est affaibli par de nouvelles spéculations selon lesquelles Donald Trump - qui favorise un billet vert plus faible - inciterait d'autres gouvernements à laisser leur monnaie s'apprécier en échange d'accords commerciaux avec les États-Unis, rapporte Bloomberg.

Société Générale fait remarquer que le simple fait que les décideurs politiques souhaitent que le marché des changes fasse quelque chose est rarement une raison pour que cela se produise.

Pour autant, souligne le stratège, peut-être que cette fois-ci est une exception. " L'administration américaine semble prête à faire un effort particulier pour atteindre ses objectifs, et est donc crédible dans son aspiration à une monnaie plus faible ", conclut-il.