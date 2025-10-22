Nouveau record pour le Dow Jones et Nasdaq en retrait

(AOF) - Toujours dans un contexte de paralysie budgétaire, les marchés américains ont terminé en ordre dispersé. La déclaration de Donald Trump, selon laquelle il pourrait ne pas rencontrer la président chinoise, a été ignorée. Parmi les nombreux résultats d'entreprises, ceux de General Motors ont en particulier été apprécié. Si aucun indicateur économique n'a été publié ce mardi, les investisseurs auront les yeux tournés vers les chiffres de l'inflation de septembre vendredi. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 46924,74 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,16% à 22953,67 points.

General Motors (+14,81%, à 66,61 dollars) a été particulièrement recherché après sa publication trimestrielle globalement supérieure aux attentes et le relèvement de ses objectifs financiers annuels. Au troisième trimestre, le constructeur américain d'automobiles a vu son bénéfice net atteindre 1,293 milliard de dollars, contre 3,008 milliards de dollars un an plus tôt. Cette contreperformance est toutefois à relativiser car le bénéfice de ce trimestre a été affecté par des charges exceptionnelles.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'a été publiée ce mardi.

Les valeurs à suivre

3M

Le groupe industriel 3M a rehaussé ses objectifs annuels après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Sur cette période, il a enregistré un bénéfice net de 834 millions de dollars, contre un bénéfice net de 1,37 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 2,19 dollars, là où le marché anticipait seulement 2,07 dollars. Les ventes ajustées ont augmenté de 4,1%, à 6,3 milliards de dollars, contre un consensus de 6,25 milliards de dollars. Elles ont progressé de 3,2% en organique.

Coca-Cola

Coca-Cola a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre et a maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices. Le géant américain, qui a été soutenu par la bonne tenue de la demande des sodas et boissons sans sucre, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 12,5 milliards de dollars contre 12,39 milliards de dollars attendus. Hors éléments, Coca-Cola a fait état d'un bpa de 82 cents contre 78 cents de consensus.

General Dynamics

Filiale de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems (GDELS) a remporté un contrat d'environ 3 milliards d'euros du BAAINBw (l'Office fédéral allemand chargé de l'équipement et des technologies de l'information) pour équiper la Bundeswehr (l'armée allemande) d'un nouveau véhicule de reconnaissance : le LUCHS 2. Le système de ce véhicule est doté d'une technologie de capteurs de reconnaissance en réseau de pointe.

GE Aerospace

L'équipementier aéronautique GE Aerospace a rehaussé ses prévisions annuelles 2025 après une solide croissance au troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais une hausse de ses revenus ajustés entre 17 et 19% contre précédemment entre 14 et 16%. Le résultat d'exploitation devrait être compris entre 8,65 et 8,85 milliards de dollars, en comparaison avec une estimation antérieure de 8,2-8,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 6 et 6,20 dollars contre une fourchette précédente de 5,60-5,80 dollars.

Goldman Sachs

Bien que J.P. Morgan se dise prête à payer une prime pour les acteurs de premier plan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, les PER de 14 pour le premier (n° 1 en actions et n° 3 en FICC) et de 15,2 pour le second (n° 2 en actions) sur la base de ses prévisions 2027 semble trop élevés. Ces valorisations représentent une prime d'environ 80 % par rapport aux banques d'investissement européennes, en particulier Barclays à 6,4 et même Deutsche Bank à 8,4, souligne l'analyste.

Halliburton

Au troisième trimestre 2025, les revenus de l'entreprise parapétrolière Halliburton ont reculé sur un an, passant de 5,7 à 5,6 milliards de dollars. Mais il est supérieur aux attentes : 5,39 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord sur ces trois mois s'est élevé à 2,36 milliards de dollars contre 2,386 milliards de dollars il y a un an à la même période. Il a dépassé le consensus de 2,17 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a baissé sur cette période passant de 871 à 356 millions de dollars.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars par action, Il y a un an à la même période, il s'élevait à 1,62 milliard de dollars, mais à 6,80 dollars par action. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 2,4 milliards de dollars il y a un an.

Northrop Grumman

Northrop Grumman affiche un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 de 10,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 4% sur un an. Le bénéfice net sur cette période s'est élevé à 1,1 milliard de dollars, soit 7,67 dollars par action diluée, contre 1 milliard de dollars, soit 7 dollars par action diluée, au troisième trimestre 2024. résultat d'exploitation a progressé de 11% à 1,24 milliard de dollars. Le free cash flow a bondi de 72% à 1,256 milliard de dollars.

Philip Morris

Au troisième trimestre 2025, les revenus du cigarettier Philip Morris ont progressé de 9,4% en publié et de 5,9% en organique sur un an, à 10,8 milliards de dollars. La marge brute est en hausse de 12,4% en publié et de 8,7% en organique à 7,4 milliards de dollars. Sur cette période, le résultat d'exploitation a augmenté de 16,7% en publié et de 7,5% en organique à 4,3 milliards de dollars. Sur un an, sur ce trimestre, le bénéfice par action ajusté dilué a progressé de 17,3% à 2,24 dollars.

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery a entamé un examen des alternatives stratégiques et a déclaré envisager la possibilité de se mettre en vente, en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels. Netflix et Comcast font partie des parties intéressées, a rapporté CNBC ce mardi.