Nouveau record pour la gestion d'actifs en France, 5 421 milliards d'euros d'encours (AFG)

(AOF) - L’Association Française de la Gestion financière (AFG) a publié les résultats de son panorama annuel de la gestion pour compte de tiers, mettant en évidence une croissance soutenue du secteur en 2025. Les encours sous gestion en France (mandats et OPC) atteignent 5 421 milliards d'euros en hausse annuelle de 8%. Le taux de croissance annualisé ressort à 4,6% depuis la crise financière de 2008.

La gestion collective représente 3 964 MdsEUR, en hausse de 10,2%, soutenue par la croissance des fonds de droit français (2 717 MdsEUR, +8,6%) et des fonds de droit étranger (1 247 MdsEUR, +14%).

Parmi les fonds de droit français, les OPCVM (UCITS) totalisent 1 031 MdsEUR (+5,5%), tandis que les fonds d'investissement alternatifs (FIA) atteignent 1 686 MdsEUR (+10,6%).

La collecte nette positive des fonds obligataires de droit français se poursuit (23 MdsEUR en 2025 après 40,8 MdsEUR en 2024). Les fonds monétaires enregistrent une collecte nette négative de 15,2 MdsEUR. Les fonds diversifiés et à formule connaissent des flux nets de 10,4 MdsEUR, tandis que les fonds actions subissent des rachats nets de -9,8 MdsEUR.

En outre, le nombre des sociétés de gestion (SGP) françaises recule légèrement à 671 (contre 708 au point haut de fin 2021) en raison de consolidations et rapprochements. Le nombre de créations courant 2025 se limite à 13 SGP (contre 27 en 2024).

Une dynamique européenne portée par les fonds obligataires et les ETF

L'AFG souligne qu'"au niveau européen, l'encours des fonds dépasse les 25 239 MdsEUR, en hausse de 7,7%. La collecte nette atteint 888 MdsEUR, soit un niveau supérieur à la moyenne annuelle des dix années précédentes (+511 MdsEUR).

La tendance 2025 reste marquée par une forte collecte en faveur des fonds obligataires (+320 MdsEUR, même niveau qu'en 2024) et des fonds monétaires (+150 MdsEUR, après +224 MdsEUR en 2024).

La collecte nette des fonds actions est de nouveau portée par les ETF (+260 MdsEUR en 2025 après +201 MdsEUR en 2024 et +101 MdsEUR en 2023). En revanche, les autres fonds actions continuent d'enregistrer des sorties nettes (-54 MdsEUR après -81 MdsEUR en 2024 et -123 MdsEUR en 2023).

Les fonds diversifiés retrouvent une collecte nette positive en 2025 à 123 MdsEUR (après des sorties nettes de -5 MdsEUR en 2024 et de -58 MdsEUR en 2023).

Une progression de l'investissement des fonds vers les émetteurs de l'UE

Bénéficiant d'un retour des investisseurs vers les fonds d'actions européennes, les fonds domiciliés dans la zone euro ont été acheteurs nets d'actions cotées d'entreprises de l'UE pour un montant de 35 MdsEUR en 2025. Les investissements des fonds dans les titres obligataires des émetteurs de l'UE ont également progressé (255 MdsEUR en 2025).