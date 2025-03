Nouveau record pour l'once d'or, merci Donald Trump

(AOF) - L'once d'or a inscrit cet après-midi un plus haut absolu à un peu plus de 2974 dollars alors que la guerre commerciale a connu un nouveau développement aujourd’hui. Le président américain a menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins, le champagne et les alcools de l'Union européenne si cette dernière ne supprimait pas les 50% de droits de douane récemment imposés sur le whisky américain. Le métal précieux est recherché en raison des incertitudes commerciales.

" Un jour, des hausses de tarifs sont imposées, le jour suivant elles disparaissent, pour réapparaître de nouveau. Il n'est simplement pas possible que l'économie mondiale fonctionne dans ce chaos ", constate Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche pour La Banque Postale AM.