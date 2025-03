Nouveau record pour l'once d'or à près de 3060 dollars

(AOF) - La décision de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les voitures importés aux Etats-Unis ravive les craintes de guerre commerciale et bénéficie à l'or. L'once de métal précieux gagne 1,12% à 3053,24 points après avoir touché un nouveau plus haut absolu à 3059,15 dollars. Avant hier, Bank of America indiquait que l'once d'or pourrait atteindre 3500 dollars si la demande liée à l’investissement progresse de 10%.

" L'incertitude entourant les politiques commerciales de l'administration Trump pourrait continuer à faire baisser le dollar, ce qui soutiendrait davantage les prix de l'or à court terme ", expliquait par ailleurs la banque américaine. Avant d'ajouter : " Quoi qu'il en soit, les droits de douane et le risque de guerre commerciale ont affecté la confiance à propos des États-Unis. En effet, les marchés boursiers ont été sous pression, ce qui soutient le métal jaune ".