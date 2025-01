Nouveau record pour l'once d'or à plus de 2800 dollars

(AOF) - L'once d'or a inscrit ce vendredi un nouveau plus haut historique à près de 2809 dollars. Selon Goldman Sachs, le métal précieux est recherché car il permet de se couvrir contre plusieurs risques extrêmes, tels que la hausse des droits de douanes envisagée par Donald Trump et les craintes liées à la dette. L'once d'or bénéficie également de facteurs structurels, comme les achats de la part des Banques centrales, et cycliques, les achat par les ETF. Goldman Sachs anticipe ainsi une once d'or à 3000 dollars au deuxième trimestre 2026.