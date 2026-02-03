 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouveau record de vitesse de livraison pour Prime (Amazon) en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:09

Amazon annonce avoir livré ses membres Prime du monde entier à ses vitesses les plus élevées jamais enregistrées en 2025, et ce pour la 3e année consécutive, avec plus de 13 milliards d'articles arrivant le jour même ou le lendemain dans le monde.

Aux Etats-Unis, les membres Prime ont reçu plus de 8 milliards d'articles le jour même ou le lendemain, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à 2024, les courses et les articles essentiels du quotidien représentant la moitié du total des articles.

"La livraison rapide et gratuite sur une large sélection reste un des principaux avantages pour les membres Prime, leur faisant gagner plus de temps et d'argent année après année", met en avant le géant du commerce en ligne et des services de cloud.

Selon Amazon, ses membres Prime ont économisé 105 milliards de dollars sur une livraison rapide et gratuite dans le monde entier et 550 dollars en moyenne aux Etats-Unis l'année dernière, soit près de 4 fois le coût d'une adhésion annuelle.

Valeurs associées

AMAZON.COM
242,9600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. (Crédits: Adobe Stock)
    Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 03.02.2026 14:18 

    La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers.  Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank