Nouveau record de vitesse de livraison pour Prime (Amazon) en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:09
Aux Etats-Unis, les membres Prime ont reçu plus de 8 milliards d'articles le jour même ou le lendemain, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à 2024, les courses et les articles essentiels du quotidien représentant la moitié du total des articles.
"La livraison rapide et gratuite sur une large sélection reste un des principaux avantages pour les membres Prime, leur faisant gagner plus de temps et d'argent année après année", met en avant le géant du commerce en ligne et des services de cloud.
Selon Amazon, ses membres Prime ont économisé 105 milliards de dollars sur une livraison rapide et gratuite dans le monde entier et 550 dollars en moyenne aux Etats-Unis l'année dernière, soit près de 4 fois le coût d'une adhésion annuelle.
