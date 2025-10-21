Nouveau record absolu pour le CAC 40

(AOF) - A 30 minutes de la clôture, le CAC 40 s’affiche en hausse de 0,73%, à 8 265,98 points. Il s’agit d’un nouveau record historique pour l’indice phare de la Bourse de Paris. Il bat ainsi son précédent plus haut qui datait du 10 mai 2024, à 8 259,19 points. Ce mardi, il est soutenu par Edenred, qui a publié son chiffre d’affaires trimestriel, mais aussi par les plus hauts historiques atteints par EssilorLuxottica, Safran ou encore Airbus.
