 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 138,71
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nouveau président pour la marque belge Delhaize
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:05

Ahold Delhaize annonce la nomination d'Alexandros Boussis, actuellement senior vice-président commerce & marketing, au poste de nouveau président de la marque belge locale Delhaize à compter du 1er janvier 2026, succédant Xavier Piesvaux.

Au cours de ses 14 années de carrière chez Delhaize, Alexandros Boussisa a assumé diverses responsabilités dans les domaines de la finance et du commerce. Il est membre du comité exécutif de Delhaize depuis 2019.

Après le 1er janvier 2026, Xavier Piesvaux continuera à travailler au sein du groupe de distribution belgo-néerlandais. D'ici fin 2025, Delhaize communiquera davantage sur l'étendue des responsabilités actuelles d'Alexandros Boussis.


Valeurs associées

KON AH DEL
35,4300 EUR Euronext Amsterdam -0,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank