Nouveau président pour la marque belge Delhaize
Au cours de ses 14 années de carrière chez Delhaize, Alexandros Boussisa a assumé diverses responsabilités dans les domaines de la finance et du commerce. Il est membre du comité exécutif de Delhaize depuis 2019.
Après le 1er janvier 2026, Xavier Piesvaux continuera à travailler au sein du groupe de distribution belgo-néerlandais. D'ici fin 2025, Delhaize communiquera davantage sur l'étendue des responsabilités actuelles d'Alexandros Boussis.
