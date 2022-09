Nouveau président du conseil de surveillance chez Rothschild & Co

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co a annoncé ce 14 septembre le remplacement au 1er janvier prochain de David de Rothschild de président du conseil de surveillance par Marc-Olivier Laurent, qui en est actuellement le vice-président. David de Rothschild occupera alors le poste de président d’honneur du conseil de surveillance.

Avant sa nomination au conseil de surveillance, Marc-Olivier Laurent était managing partner de Rothschild & Co Gestion, membre du comité exécutif du groupe Rothschild & Co et président exécutif de la division Merchant Banking, une activité qu’il a cofondée avec Alexandre de Rothschild en 2009 et dirigée jusqu’en 2019. Il est entré chez Rothschild & Co en 1993 en qualité de managing director avant de devenir partner en 1995.