Nouveau point d’étape : Poursuite de la réorganisation, cessions d’actifs et renouvellement des garants financiers

Grenoble, le 24 juin 2024 – 8h – Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a franchi une nouvelle étape dans son plan de réorganisation qui vise notamment à protéger les intérêts de l'entreprise, de ses employés et de ses partenaires commerciaux. En effet, en avril dernier, le Tribunal de Commerce a confirmé la continuation de la période d’observation constatant que le niveau d’exploitation et le plan de trésorerie satisfaisaient les objectifs de la procédure.



Des cessions d’actifs non stratégiques

Depuis le début de la procédure, Mare Nostrum a procédé à la fermeture d’une vingtaine d’entités1 non rentables et cédé plusieurs actifs, tels que des logements utilisés pour l’hébergement d’intérimaires, un terrain à destination d’un projet immobilier et un bâtiment situé à Saint-Jean-de-Maurienne, initialement prévu pour le développement des activités liées au chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin qui a pris du retard. Les bénéfices de ces ventes viendront ainsi renforcer la trésorerie du Groupe qui servira à rembourser une partie des dettes gelées.

D’autres cessions d’actifs sont en cours et permettront une partie du désendettement du Groupe pour renforcer l’obtention de son plan.