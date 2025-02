Nouveau plus haut historique pour l'or, les 3000 dollars se rapprochent

(AOF) - L'once d'or a inscrit ce matin un nouveau plus haut historique à près de 2955 dollars sur fond de fortes tensions géopolitiques. Hier, la tension est montée d'un cran entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le président ukrainien a accusé son homologue américain de vivre dans un espace de désinformation russe. L'hôte de la Maison-Blanche a violemment répliqué, traitant Volodymyr Zelensky, de "Dictateur sans Elections". "Zelensky a intérêt à agir vite, sinon il ne lui restera plus de Pays", a ajouté Donald Trump.

Faisant référence à ces échanges, PVM craint que "l'Ukraine se montre de plus en plus obstinée à l'égard de toute proposition de règlement " du conflit.

"L'incertitude économique et politique a stimulé la demande d'or en tant que valeur refuge, alors que la dédollarisation constituait déjà un facteur de soutien à long terme", expliquait Barclays en début de semaine à propos de la hausse de l'once. La banque britannique soulignait également que la demande occidentale est devenue un moteur de plus en plus important depuis les élections américaines.