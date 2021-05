Nouveau directeur mondial des clients institutionnels chez HSBC AM

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management a annoncé cette semaine la nomination de Paul Griffiths comme directeur mondial des clients investisseurs institutionnels. Basé à Londres, il est rattaché au directeur général, Nicolas Moreau, qui vient de s'installer à Hong Kong.

Paul Griffiths arrive de First Sentier Investors, où il était directeur des investissements, de la gestion obligataire, et des solutions multi-classes d'actifs. Auparavant, il a également travaillé chez Aberdeen Asset Management, Credit Suisse, Axa et lnvestec.