Nouveau directeur général pour Pictet Wealth Management France

Fort d'une vaste expérience dans l'industrie de la finance, Riccardo Pironti rejoint PWM France après 38 ans passés chez J.P. Morgan. Il sera placé sous la responsabilité de Pedro Gonzalez Grau, directeur général de PWM Europe et sera conseillé dans ses nouvelles fonctions par Bruno Borricand. Les deux hommes entretiennent des relations professionnelles depuis 30 ans. Bruno Borricand a occupé de nombreux postes de direction au cours de sa carrière, dont 24 ans chez J.P. Morgan Banque Privée France.

Parallèlement, Bruno Borricand, anciennement vice-président et directeur général de J.P. Morgan Banque Privée en France, est nommé président non-exécutif de PWM France.

(AOF) - Le groupe Pictet a annoncé la nomination de Riccardo Pironti au poste de directeur général de sa succursale bancaire française à compter du lundi 17 mars 2025. Précédemment responsable des activités de banque privée de J.P. Morgan pour l’Italie, puis pour la Scandinavie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, il succède à Jean-Baptiste Douin, directeur général de Pictet Wealth Management France (PWM France) depuis 2021.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.