Nouveau directeur de la recherche au CFA Institute

(NEWSManagers.com) - Le CFA Institute vient de recruter Paul Andrews au poste de directeur de la recherche, de la représentation des intérêts (" advocacy" ) et des standards, un pilier de la certification éponyme.

L'intéressé arrive de l'Iosco (International Organization of Securities Commissions), dont il était le secrétaire général depuis 2016. Auparavant, il a notamment travaillé près de vingt ans au sein de la Finra (Financial Industry Regulatory Authority), dont il fut vice-président, et fut conseiller spécial à la SEC (Securities and Exchange Commission) de 1990 à 1998.

L'association a également promu la française Barbara Petitt au poste de directrice de l'apprentissage professionnel. Cette docteure et détentrice de la certification, ancienne élève de l'Edhec et de l'école de commerce de Grenoble, est une ancienne professeure de finance (notamment à la Skema Business School de Lille), et a dirigé la publication du CFA Institute Financial Analysts Journal, entre 2014 et 2017.