Nouveau directeur de l’allocation et de la sélection en gestion sous mandat chez BNP Paribas WM

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Wealth Management vient de nommer Florent Zaffaroni comme directeur de l’allocation et de la sélection pour les équipes de gestion sous mandat déléguée. L'intéressé, qui évolue au sein du groupe BNP Paribas depuis 1998, va couvrir un département qui compte environ 16 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Florent Zaffaroni était gérant de mandat depuis trois ans. Auparavant, il fut sélectionneur de fonds et gérant multi classes d'actifs au sein de la filiale CamGestion pendant près de quinze ans. Il a débuté sa carrière dans la gestion de trésorerie chez Fina France, avant de rejoindre le back office de Cardif AM, devenu CamGestion, en 1998. Le batteur du groupe de rock Mythoprane s'était dévoilé dans un portrait dans les colonnes de Distrib Invest (aujourd'hui Newsmanagers) il y a six ans.