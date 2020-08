Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveau contretemps pour l'EPR finlandais, qui a plus de 12 ans de retard Reuters • 28/08/2020 à 15:56









NOUVEAU CONTRETEMPS POUR L'EPR FINLANDAIS, QUI A PLUS DE 12 ANS DE RETARD HELSINKI (Reuters) - Le groupe finlandais Teollisuuden Voima Oyj (TVO), opérateur de la centrale nucléaire d'Olkiluoto, a annoncé vendredi un nouveau report de près d'un an de la mise en service du réacteur EPR Olkiluoto-3. Avec ce report de mars 2021 à février 2022, le réacteur pressurisé EPR d'Olkiluoto, construit par un consortium unissant le français Areva et l'allemand Siemens, accuse désormais plus de douze ans de retard par rapport au calendrier initial. "Le combustible sera chargé dans le réacteur en mars 2021, cette unité sera connectée au réseau électrique en octobre de la même année et la production régulière d'électricité commencera en février 2022", a dit TVO, en précisant que ce nouveau calendrier avait été avancé par son fournisseur, le consortium franco-allemand Areva-Siemens. Ce réacteur EPR aurait dû être terminé en 2009 pour un début de la production d'électricité en 2010. (Anne Kauranen et Tarmo Virki ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

