Nouveau contrat pour Thales dans la constellation européenne Iris²

( AFP / FREDERIC DIDES )

Le fournisseur de technologies spatiales Thales Alenia Space a annoncé jeudi avoir remporté un nouveau contrat relatif à la future constellation européenne de satellites Iris², pour un demi-milliard d'euros.

Un protocole d'accord, annoncé à l'occasion du Sommet international sur l'espace à Paris, prévoit de fournir à Eutelsat les "charges utiles gouvernementales dédiées à 330 satellites de télécommunications Iris²", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Thales Alenia Space, contrôlé à 67% par le français Thales et à 33% par l'italien Leonardo, est l'un des grands acteurs industriels d'Iris² (prononcé "Iris square").

"Cette commande représente une tranche d'environ 500 millions d'euros sur un contrat global Iris² attribué à Thales Alenia Space, dont le montant devrait dépasser les 3 milliards d'euros", a précisé l'entreprise.

Iris² est un vaste projet de l'Union européenne de constellation d'au moins 348 satellites pour les communications sécurisées des agences gouvernementales de protection civile, de gestion des urgences, de défense et sécurité. Des services commerciaux seront aussi offerts aux entreprises.

Les premiers lancements sont prévus en 2029.

"Thales Alenia Space capitalisera sur son expertise en constellations, charges utiles numériques, communications 5G et systèmes sécurisés pour mener à bien ce programme stratégique", s'est félicité le PDG de cette société, Hervé Derrey, cité dans le communiqué.