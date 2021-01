Nouveau CIO et responsable de la sélection de fonds chez Vall Banc

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier andorran Vall Banc a annoncé la nomination de David Rabella en qualité de responsable des investissements et de la sélection de fonds de tiers de sa filiale de gestion de fonds, Vall Banc Fons. Il travaillait auparavant au sein du multi-family office Alkimia Capital, en tant que responsable des investissements et a occupé avant cela diverses fonctions chez Crèdit Andorrà dont celle de responsable des fonds de tiers et des investissements alternatifs entre 2010 et 2017.