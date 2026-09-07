Nouveau Chief Branding Officer chez Renault

Le groupe a renforcé son comité exécutif avec la nomination de Jean-Pierre Diernaz aux postes de vice-président Renault Brand Global Marketing et Chief Branding Officer pour l'ensemble des marques du groupe. Il prendra officiellement ses fonctions le 14 septembre prochain.

Dans le cadre de son mandat à la tête du marketing global de la marque au losange, Jean-Pierre Diernaz aura pour mission d'accélérer la transformation digitale des leviers commerciaux. Son action reposera sur une exploitation accrue de la data, de l'intelligence artificielle et de la connaissance client afin d'optimiser le retour sur investissement des campagnes et de maximiser la création de valeur.

Son profil international et sa solide expérience de l'automobile seront mis à profit pour soutenir l'offensive de Renault dans l'électrification en Europe et consolider ses parts de marché à l'international.

En tant que Chief Branding Officer, Jean-Pierre Diernaz supervisera l'architecture de marque globale du groupe automobile. Il sera chargé d'accroître la valeur perçue et la complémentarité des trois piliers du portefeuille, Renault, Dacia et Alpine, en veillant à la différenciation stratégique de chaque entité.

Cette restructuration du pôle marketing et branding s'inscrit directement dans le cadre du plan stratégique "futuREady", qui vise à accroître la compétitivité et la rentabilité opérationnelle du groupe à long terme.