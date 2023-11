Nouveau brevet aux États-Unis pour Mithra et son produit NEXTSTELLIS®

• Ce nouveau brevet prolonge la protection de NEXTSTELLIS® (ESTELLE®) jusqu'en 2036

• Mayne Pharma bénéficie d’un accord de licence et d'approvisionnement exclusif de 20 ans aux États-Unis et en Australie pour NEXTSTELLIS®

Liège, Belgique, 07 novembre 2023 – 7 h 00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société spécialisée dans la santé féminine, annonce aujourd'hui avoir obtenu un nouveau brevet

pour NEXTSTELLIS® (des tablettes de 3 mg de drospirénone et 14,2 mg d'estétrol (E4)) aux États-Unis.

Ce brevet émis par le United States Patent and Trademark Office, fournira à NEXTSTELLIS® une protection sur le marché américain jusqu'en 2036 pour ses comprimés de forme posologique

unitaire par voie orale. Il s’agit d’une demande de continuation du brevet américain no 11 147 771 qui couvre la composition de NEXTSTELLIS®. Ce brevet a également été inscrit à « Orange

Book » le vendredi 3 novembre 2023.

NEXTSTELLIS® est la première et la seule pilule contraceptive contenant un nouvel œstrogène, l'Estetrol (E4), en association avec le progestatif bien connu, la drospirénone (DRSP). L'E4,

œstrogène sélectif tissulaire naturel ayant des effets distincts sur les tissus mammaires et le foie, est produit naturellement par le fœtus humain pendant la grossesse. Cependant, l’E4 présent

dans NEXTSTELLIS® est quant à lui produit à partir d'une source végétale.