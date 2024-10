Pour le gérant cependant "même si on se rapproche de la cible, le dernier kilomètre est souvent le plus dur à parcourir, notamment pour la BCE qui est dans une situation compliquée". Elle "doit se caler sur la Fed, sur ce que font les autres zones, alors que la Fed s'est offert un petit matelas en baissant déjà les taux de 0,70%".

"Nous nous retrouvons à un niveau qui est, en fonction des zones, 70 points de base à 1% au-dessus du régime d'inflation existant avant la pandémie". "Nous ne revenons pas dans le monde d'avant, c'est vraiment un nouveau paradigme pour la zone euro avec cette inflation structurelle qui reste plus élevée".

Le gérant constate "une tendance de la baisse de l'inflation sur l'ensemble des zones, avec à noter un fait tout particulier, à savoir la Chine": après des années de forte inflation, la Chine est "sous sa cible de 3%". Le pays "a du mal à redémarrer, à retrouver de la croissance, et c'est pour ça qu'il essaie de relancer avec de gros moyens son économie en ce moment même".

"Avec la baisse que nous avons eue le mois précédent de la part de la BCE et celle de la Fed, nous pouvons imaginer que nous sommes vraiment entrés dans un cycle de baisse des taux, en tout cas en Europe". C'est ce qu'a déclaré Maxime Mura, gérant Taux & Credit IG chez Swiss Life Asset Managers, lors d'un déjeuner de presse organisé à Paris le 15 octobre 2024. "Nous considérons aujourd'hui que nous sommes à la cible en matière d'inflation et nous sommes confiants sur cette entrée dans le cycle de baisse des taux".

"Nous sommes vraiment entrés dans un cycle de baisse des taux" annonce Swiss Life AM

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.