"Nous préconisons une surpondération des taux européens" (Goldman Sachs AM)

Toutefois, poursuit Goldman Sachs AM, "comme le montre l'expérience américaine, l'évolution des taux dépend des données, ce qui nécessite une approche dynamique de l'exposition à la duration ".

(AOF) - " La BCE continue de signaler un début de réduction des taux cet été, sous réserve que les tendances de l'inflation et les conditions du marché du travail s'alignent sur les attentes. Nous préconisons une surpondération des taux européens par rapport aux autres marchés, car l'environnement de croissance et d'inflation favorise un recul des politiques monétaires restrictives ", a réagi Goldman Sachs Asset Management après la décision de la BCE qui a abaissé pour la première fois depuis 2019 ses principaux taux directeurs, ce jeudi.

