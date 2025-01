" Nous ne prévoyons pas de rallye prolongé pour les bons du Trésor américains "(Vontobel)

(AOF) - "Avec la mise en place progressive de la nouvelle administration Trump, il est difficile de distinguer la rhétorique ou les tactiques de négociation des véritables politiques. Cependant, de nombreuses mesures proposées pourraient avoir un impact significatif sur l’année à venir", introduit Eoin Walsh, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management. Face aux nombreuses incertitudes, Vontobel considère que les taux pourraient être abaissés à 4%, voire même à 3,75%, au cours de 2025.

"Cela dit, une économie qui reste robuste et des politiques de Trump ralentissant la lutte contre l'inflation pourraient limiter les baisses de taux à une ou deux seulement au cours des 12 prochains mois. Le dot plot de la Fed indique actuellement seulement 50 points de base de réduction, mais notre scénario central prévoit un ajustement légèrement plus important", argumente Eoin Walsh.

À mesure que les politiques de Trump se préciseront et que de nouvelles données sur l'inflation et le chômage seront disponibles, les marchés, ajoute le gestionnaire, commenceront probablement à intégrer dans leurs prix les taux directeurs finaux pour ce cycle. Cela devrait aider à normaliser la courbe des taux et à ramener les rendements des bons du Trésor à 10 ans au-dessus des taux directeurs. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de rallye prolongé pour les bons du Trésor américains en 2025.

Avant de conclure : "Nous pensons que les rendements resteront globalement stables sur l'année, avec toutefois une volatilité accrue, avec des variations comprises entre des creux sous 4 % et des pics proches de 5 %, en ligne avec la fourchette observée en 2024".