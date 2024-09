"Nous ne nous attendons pas à ce que la BoJ procède à de nouveaux ajustements" (Allianz GI)

Gregor MA Hirt considère que le message du gouverneur Ueda sur la confiance de la BoJ dans ses perspectives de croissance et d'inflation est le point clé à surveiller avant la publication des chiffres actualisés en octobre. Sur la base des déclarations publiques, des allusions à une nouvelle action politique semblent probables, mais les déclarations sur le calendrier resteront vagues.

(AOF) - "Nous ne nous attendons pas à ce que la Banque du Japon procède à de nouveaux ajustements de sa politique en septembre", affirme Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Banque du Japon des 19 et 20 septembre. Il estime que la BoJ est toujours en train d'évaluer l'impact sur l'économie des changements globaux qu'elle a opérés lors de la réunion de juillet.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.