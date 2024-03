'Nous n’attendons pas d’annonce de la part de la BCE" (AllianzGI)

"Les marchés n'anticipent qu'entre 3 ou 4 baisses de taux en 2024, après une première baisse positionnée en juin, ce qui nous semble raisonnable. Après la forte correction enregistrée sur les taux en ce début d'année, les investisseurs seront attentifs à deux points : les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE, qui devraient légèrement abaisser ses perspectives d'inflation, et la moindre indication d'une discussion sur le timing de la première baisse des taux", conclut l'analyste.

(AOF) - "Nous n’attendons pas d’annonce de la part de la Banque centrale européenne lors de sa réunion de politique monétaire du 7 mars. Pour la BCE, compte tenu de la décrue encore fragile de l’inflation, les risques de baisser les taux trop tôt sont plus importants que ceux de les baisser trop tard", explique Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI. Il ajoute que les investisseurs seront attentifs aux prévisions économiques de la Banque centrale, ainsi qu’à toute indication sur une première baisse de taux, qu'il estime en juin.

