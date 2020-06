Notz Stucki renforce son équipe commerciale européenne

(NEWSManagers.com) - La société de gestion d' actifs genevoise Notz Stucki a recruté trois commerciaux à Zurich, Genève et Milan.

Pascal Scherer prend la responsabilité du bureau de Zurich. Avant cela, il a été associé et CEO de Zug Finance (précédemment Zulauf Asset Management), l'un des premiers gestionnaires de fonds d'actions L/S en Europe, et a fondé Peak Capital, une société de gestion spécialisée dans les actifs réels et les matières premières.

Alexis Peytre vient étoffer l' équipe de Genève en tant que vendeur de fonds pour la clientèle institutionnelle. Il vient de Lazard Fund Managers à Genève où il promouvait la gamme de fonds de la société en Suisse depuis 2017, après avoir travaillé à Paris chez Lazard Frères Gestion comme responsable marketing et support commercial pour la Suisse.

Enfin, Michele Colavito rejoint le bureau de Notz Stucki à Milan en qualité de vendeur de fonds pour la clientèle institutionnelle italienne. Il vient de Merian Global Investors, dont il a dirigé le développement commercial en Italie. La société a depuis été rachetée par Jupiter.