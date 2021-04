Notz Stucki embauche un ancien expert aéronautique comme nouveau COO

(NEWSManagers.com) - La société de gestion d' actifs genevoise Notz Stucki a annoncé la nomination de Christophe Verbaere en tant que Group Chief Operating Officer. Ce dernier siège au comité exécutif et est notamment responsable des opérations et de l' informatique et sera chargé de poursuivre la transformation numérique du groupe. Il succède à Patrick Hamon qui, après plus de dix passés au sein de Notz Stucki, a souhaité retourner dans sa région d' origine en Bretagne.

Avant de rejoindre Notz Stucki, Christophe Verbaere était Chief Technology Officer auprès du gérant obligataire genevois Atlanticomnium. Il a débuté sa vie professionnelle en 1994 au Centre National d' Etudes Spatiales (Paris), en tant qu' expert technique pour la famille des lanceurs spatiaux européens Ariane, indique sa biographie. En 1998, il part à Genève pour entamer une nouvelle carrière dans l' informatique appliquée à la finance et travaille sur l' optimisation des processus et de la digitalisation des banques et des sociétés de gestion. Il continue en parallèle des activités spatiales en participant au développement d' entreprises technologiques dans les domaines des drones hypersoniques, des micro satellites et de l' analyse d' image appliquée à l' intelligence économique.

Christophe Verbaere dispose d' un diplôme d' ingénieur aéronautique et astronautique de l' ESTACA (Paris), d' un diplôme de gestion des risques et d' analyse quantitative de HEC (Genève), de plusieurs certificats en finance et gestion de portefeuille de l' ISFB (Genève) et a suivi une formation dans les domaines de la data science et de l' intelligence artificielle à l' ENSAI (Paris).

" Dans notre industrie, il ne faut jamais cesser d' investir si l' on veut rester à la pointe. Depuis dix ans, nous avons fortement renforcé et modernisé notre infrastructure sous la direction de Patrick Hamon. Aujourd' hui, c' est la transition numérique qui constitue le nouveau défi à relever. Grâce à son expérience professionnelle particulièrement riche, Christophe Verbaere a toutes les cartes en main pour le relever avec succès " , a déclaré Grégoire Notz.

Notz Stucki revendique 10 milliards de francs d' actifs sous gestion.