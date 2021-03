Notre savoir-faire sur les Actions internationales

-

Notre savoir-faire est bien antérieur à 2008 puisque nous possédons chez Covéa Finance parmi les deux plus anciens fonds Monde de la place : Covéa Actions Investissement et Covéa Actions Monde. Ce savoir-faire n'a fait que s'accroître en expertise, en encours sous gestion (4,7 Md€ au 31/12/2020) et en diversification de thèmes abordés. Pour preuve, le lancement de Covéa Ruptures à fin 2018.



Cette gestion est faite en totalité depuis Paris. Même si ce n'est pas si rare, cela implique un travail majeur de suivi, d'interactions avec les managements basés aux quatre coins du Monde.

La spécificité de notre approche tient à nos méthodes de gestion. Bien sûr la base est et reste nos Perspectives Economiques et Financières (PEF) et la vision mondiale qui en découle. En complément, un processus rigoureux et individualisé est développé pour chaque fonds, processus intégrant les spécificités de chacun des marchés. A part le fonds Covéa Actions Amérique, que l'on pourrait qualifier de « fonds généraliste », les fonds de la gamme internationale ont chacun leur thématique particulière, entre autres :

les leaders mondiaux dans le cas de Covéa Actions Monde ;

les bénéficiaires et acteurs des ruptures pour le fonds Covéa Ruptures ;

les champions mondiaux et régionaux japonais pour le fonds Covéa Actions Japon



La crise de la Covid-19 nous a fait prendre en compte avec plus d'acuité la nécessité, déjà énoncée dans nos Perspectives Économiques et Financières, de déplacer la réflexion au-delà des frontières géographiques et de chercher des sociétés qui répondent à nos attentes et qui résistent dans cet environnement partout dans le monde. Cette nécessité nous a donc incités à accroître nos investissements en dehors de la zone euro et en particulier aux Etats-Unis et au Japon Cela nous permet de renforcer nos expositions sur des sociétés leaders dans le monde, sociétés que nous trouvons en très grand nombre à l'international.