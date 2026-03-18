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Notifications de participation par The Goldman Sachs Group
information fournie par GlobeNewswire 18/03/2026 à 17:45

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 18 mars 2026 - 17h45 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), The Goldman Sachs Group, Inc a envoyé récemment à Solvay les notifications de transparence suivantes.
Voici un résumé des notifications:

Date de dépassement de seuil Droits de vote Instruments financiers équivalents Total
9 mars 2026 0,14% 7,08% 7,22%
10 mars 2026 0,25% 7,55% 7,80%

La dernière notification, datée du 16 mars 2026, contient l’information suivante:

  • Motif de la notification:
    • Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés
  • Notification par: une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle
  • Date de dépassement de seuil: le 10 mars 2026
  • Seuil des droits de vote directs franchi: 7,5%, à la hausse
  • Dénominateur: 105 876 416
  • Information additionnelle: "Call Warrants", "Swaps", "Call Option" et "Put Option" mentionnés dans la section B sont détenus par les entités correspondantes où Goldman Sachs a une exposition longue.
  • Personne(s) tenue(s) à la notification: The Goldman Sachs Group, Inc, Corporation Truse Center, 1209 Orange Street, Wilmimgton, DE 19801, USA

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts
Investor relations
Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96
Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65
Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66
investor.relations@solvay.com

Media relations
Peter Boelaert: +32 479 30 91 59
Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47
media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

Pièces jointes


© GlobeNewswire

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