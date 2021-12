Notification de Transparence de Tolefi SA (Article 14§1 de la loi du 2 mai 2007)

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 17 décembre 2021 - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) à base de lymphocytes T pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui avoir reçu, le 17 décembre 2021, une notification de transparence de Tolefi SA et de personnes liées indiquant avoir franchi ensemble passivement le seuil de 20% et détenant 18,65% des droits de vote de la société au 8 décembre 2021.