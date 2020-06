Nos enjeux 2017-2019 : découvrez notre bilan et nos perspectives

-

Covéa Finance, société de gestion de portefeuille au service de l'assurance et de son client actionnaire Covéa, s'était fixé début 2017 plusieurs grands objectifs triennaux, afin d'être en mesure de relever les défis que pose un environnement économique et réglementaire complexe. Grâce aux plans d'action qui en ont découlé, la société a installé son image et sa notoriété bien au-delà de l'univers Covéa, sans pour autant oublier que le Groupe reste son client majeur et celui pour qui elle met, chaque jour, « la finance au service de l'assurance ».

Être moteur d'une croissance durable était au centre de ces objectifs. Les chantiers mis en œuvre en ce sens ont notamment permis à Covéa Finance de se positionner auprès d'une clientèle élargie, en respectant deux impératifs : d'une part, conserver la confiance du groupe Covéa en lui garantissant la qualité de service qu'elle lui doit, d'autre part, veiller à la rentabilité de ses actions et s'inscrire dans le mouvement technologique de dématérialisation et de digitalisation.

Mais Covéa Finance n'aurait pas atteint les résultats significatifs de ce plan triennal sans avoir joué une autre carte, celle du collectif, une valeur sur laquelle la société a su capitaliser tout au long de ces trois ans. Fidèle à deux de ses principes fondateurs, l'esprit d'équipe et la collégialité, Covéa Finance a su les appliquer à l'ensemble de ses grands projets transverses. La fertilisation croisée et le dialogue entre tous les métiers de la société ont ainsi constitué le terreau indispensable au succès de ce plan, dont la réussite permet à la société d'aborder demain avec sérénité, une sérénité indispensable pour affronter résolument les effets de la pandémie sur nos économies et nos entreprises. Le collectif sera une valeur plus que nécessaire pour affronter les passages périlleux qui ne manqueront pas de se présenter, mais que Covéa Finance saura franchir.

Découvrez notre cahier consacré aux Enjeux 2017-2019 :