Norwood Financial en hausse après avoir annoncé un bénéfice record au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action de l'établissement de crédit Norwood Financial Corp NWFL.O progresse de 5 % à 31,8 dollars

** Mercredi, NWFL a annoncé un bénéfice net record de 9,3 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars un an plus tôt

** La société a également annoncé un produit net d'intérêts record de 26,8 millions de dollars, contre 19,1 millions l'année précédente

** Au deuxième trimestre, la société a enregistré des pertes sur créances nettes d’environ 1,4 million de dollars, dont une perte de 729 000 dollars liée à une relation avec un emprunteur précédemment divulguée, qui s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juin 2026

** Parmi les deux analystes, l’un recommande d’“acheter” l’action et l’autre de la “conserver”; leur objectif de cours médian est de 34,5 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 12 % depuis le début de l'année