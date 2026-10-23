Norwegian recule après que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de la compagnie de croisières Norwegian NCLH.N recule d'environ 3 % à 15,05 dollars en pré-ouverture

** La banque d'affaires J.P. Morgan abaisse sa recommandation sur le titre de "neutre" à "sous-pondérer" et réduit son objectif de cours de 2 dollars, à 11 dollars

** La société prévoit une croissance annuelle stable du rendement à devises constantes, alors que les analystes s'attendent à une hausse marginale; elle souligne le risque baissier lié à la persistance de tensions géopolitiques qui freinent la reprise de la demande en Europe

** S'attend à ce que la société réaffirme ses prévisions annuelles lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre jeudi

** La société voit un potentiel de hausse pour le quatrième trimestre grâce aux retombées de la récente campagne de marketing numérique du parc aquatique Great Tides, qui pourrait se traduire par une demande plus forte de dernière minute pour les croisières dans les Caraïbes

** Sur les 28 courtiers couvrant le titre, 9 attribuent la note "acheter" ou supérieure, 17 "conserver" et 2 "vendre"; le cours cible médian s’établit à 18,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 31 % depuis le début de l’année