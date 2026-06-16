Norwegian rachète Nordic Leisure Travel Group

La compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle ASA a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition du géant des vacances à forfait Nordic Leisure Travel Group (NLTG). Une opération stratégique majeure évaluée à environ 7,94 milliards de couronnes suédoises, soit environ 728 millions d'euros.

Le montage financier de cette opération comprend 3,5 milliards de couronnes suédoises en numéraire, une émission de 300 millions d'actions de contrepartie Norwegian (basé sur un cours moyen de 14,95 couronnes suédoises), et un complément de prix allant jusqu'à 30 millions d'actions additionnelles payables selon des modalités qui seront fixées au quatrième trimestre 2026.

En intégrant NLTG (propriétaire des marques phares Ving, Spies, Tjäreborg ou encore Sunclass Airlines), le groupe Norwegian (qui détient aussi Widerøe) change totalement de modèle. Il passe du statut de simple transporteur aérien à celui de fournisseur de voyages de bout en bout, capitalisant sur un bassin existant de 27 millions de passagers.