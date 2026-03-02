Norwegian Cruise prévoit de faibles bénéfices, les inquiétudes économiques réduisant les réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires sur les tensions géopolitiques au paragraphe 3, un commentaire d'analyste au paragraphe 10, des détails aux paragraphes 11-13)

* Norwegian dit qu'elle surveille la situation au Moyen-Orient, mais qu'elle ne voit pas d'impact sur les itinéraires

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est inférieur aux attentes, le bénéfice ajusté dépasse légèrement les prévisions

* Les actions de Norwegian, Carnival et Royal Caribbean chutent alors que les tensions géopolitiques alimentent la chute du marché

par Neil J Kanatt

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a annoncé lundi un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, alors que la demande pour ses voyages à prix élevé a diminué dans un contexte d'incertitude économique et de tensions géopolitiques croissantes. Les actions de Norwegian ont chuté d'environ 7 % dans les échanges de pré-marché, reflétant une chute plus large du marché déclenchée par l'escalade du conflit entre les États-Unis et Israël, et l'Iran. Les compagnies comparables Carnival Corp

CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont baissé d'environ 6 % chacune.

La compagnie a déclaré qu'elle n'opérait pas actuellement dans les zones touchées du Moyen-Orient et qu'elle ne prévoyait pas d'impact sur les itinéraires, mais qu'elle surveillait la situation de près.

"Les clients qui n'ont pas pu se rendre à leur port d'embarquement en raison de l'annulation de vols par les compagnies aériennes à cause des perturbations régionales recevront un crédit pour une prochaine croisière", a déclaré un porte-parole à Reuters.

Les nouvelles réservations de Norwegian ont ralenti alors que l'inflation et l'incertitude liée aux tarifs pèsent sur les budgets des ménages, incitant certains consommateurs à renoncer à des voyages coûteux.

La compagnie a déclaré qu'elle abordait l'année 2026 dans un contexte "tendu", avec "certaines erreurs d'exécution" qui nuisent aux réservations. "Notre priorité est d'agir de toute urgence pour combler ces lacunes en améliorant la coordination, en renforçant la responsabilité et la discipline financière dans toute l'organisation", a déclaré le nouveau directeur général John Chidsey. L'investisseur activiste Elliott Management, qui a révélé une participation de plus de 10 % le mois dernier, a demandé un nouveau plan d'entreprise et critiqué les nominations à la tête de la société , y compris celle de John Chidsey.

Les marges ont été mises sous pression par l'augmentation des prix du carburant due aux tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ainsi que par les coûts liés aux cales sèches, aux livraisons de nouveaux navires et à la maintenance. Les analystes de Jefferies ont déclaré que les changements de direction et les troubles géopolitiques au Mexique et au Moyen-Orient pourraient créer une "période bruyante" pour la compagnie. Norwegian prévoit maintenant un bénéfice ajusté de 2,38 $ par action pour 2026, inférieur à l'estimation des analystes de 2,55 $, et prévoit que le rendement net annuel , son bénéfice par passager après certains coûts, sera stable par rapport à l'année précédente. Le coût du carburant par tonne métrique a augmenté pour atteindre 662 dollars en 2025 , contre 641 dollars l'année précédente, et devrait atteindre 670 dollars en 2026.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 2,24 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,35 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 28 cents par action a battu les prévisions de 26 cents.