Norwegian Cruise met en garde contre l'incertitude de l'impact des tensions mondiales sur le coût du carburant et prévoit un bénéfice limité pour 2026
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10, mise à jour des actions)

* Norwegian dit qu'elle surveille la situation au Moyen-Orient, mais ne voit pas d'impact sur les itinéraires

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est inférieur aux attentes, le bénéfice ajusté dépasse légèrement les prévisions

* Les actions de Norwegian, Carnival et Royal Caribbean chutent alors que les tensions géopolitiques alimentent la chute du marché

par Neil J Kanatt

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a mis en garde lundi contre les incertitudes liées à ses coûts de carburant cette année en raison de l'escalade des tensions géopolitiques, et a publié une prévision de bénéfice 2026 mitigée dans un contexte de pression de la demande. Les actions de Norwegian et de son homologue Carnival Corp

CCL.N ont chuté d'environ 11 % et 10 %, respectivement, dans les premiers échanges, reflétant un effondrement plus large du marché déclenché par l'escalade du conflit entre les États-Unis et Israël, et l'Iran. Royal Caribbean RCL.N a également baissé d'environ 6 %.

Norwegian prévoit un bénéfice ajusté de 2,38 $ par action en 2026, inférieur à l'estimation de 2,55 $ des analystes, et prévoit un rendement net annuel - bénéfice par passager après certains coûts - stable par rapport à l'année précédente.

VOLATILITÉ GÉOPOLITIQUE ET DES PRIX DES CARBURANTS

La compagnie n'opère pas actuellement dans les zones touchées du Moyen-Orient et ne prévoit pas d'impact sur les itinéraires, mais elle suit la situation de près, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Les dirigeants ont déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que les effets à long terme des conflits sur les coûts du carburant restaient incertains. Les prix du carburant par tonne métrique sont passés de 641 dollars l'année précédente à 662 dollars en 2025, et devraient atteindre 670 dollars en 2026. Les marges sont également réduites par les cales sèches, les livraisons de nouveaux navires et la maintenance.

DES RÉSERVATIONS EN BAISSE, DES ERREURS OPÉRATIONNELLES

Norwegian a déclaré qu'elle abordait l'année 2026 dans un contexte "sous pression", avec "certaines erreurs d'exécution" contribuant à des réservations plus faibles.

Les nouvelles réservations ont ralenti car l'incertitude liée à l'inflation réduit les dépenses des ménages pour les voyages à prix élevé.

Les analystes de Truist ont déclaré que Norwegian n'avait pas aligné sa capacité accrue dans les Caraïbes avec des attractions clés, notant un retard dans l'ouverture d'un nouveau parc aquatique sur son île privée, Great Stirrup Cay. "Notre priorité est d'agir d'urgence pour combler ces lacunes en améliorant la coordination, en renforçant la responsabilité et la discipline financière dans toute l'organisation", a déclaré le nouveau directeur général John Chidsey. Entre-temps, l'investisseur activiste Elliott Management, qui a révélé une participation de plus de 10 % le mois dernier, a demandé un nouveau plan d'entreprise et critiqué les nominations à la tête de la société, y compris celle de John Chidsey. Les analystes de Jefferies ont déclaré que les changements de direction et l'agitation géopolitique au Mexique et au Moyen-Orient pourraient créer une "période bruyante" pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 2,24 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 2,35 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 28 cents par action a battu les prévisions de 26 cents.

