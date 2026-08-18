Norwegian Cruise Line recule après que Mizuho a abaissé la note du titre à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action de Norwegian Cruise Line NCLH.N recule d'environ 2 % à 17,77 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Mizuho dégrade la note du titre de « surperformer » à « neutre »; elle abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

** Il estime que le redressement de l’opérateur de croisières, en partie dû à des « erreurs commises par ses propres soins » – notamment des changements dans la segmentation de la clientèle, des retards de construction et des ajustements de la courbe des réservations –, pourrait empêcher l’action d’enregistrer des gains significatifs au cours des 6 à 12 prochains mois

** Il souligne que ce redressement doit également faire face à des vents contraires d’ordre macroéconomique, tels que le conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole

** Indique que les besoins en trésorerie liés à ce redressement risquent de peser sur la situation financière de la société et sur ses coûts d’emprunt

** Sur 28 courtiers, 9 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 18 « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian est de 20 $ – estimations compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 19 % depuis le début de l’année