Norwegian Cruise Line nomme John Chidsey, membre du conseil d'administration, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3 et des éléments de contexte aux paragraphes 4-5)

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a annoncé jeudi avoir nommé John Chidsey au poste de directeur général, avec effet immédiat, en remplacement de Harry Sommer, qui se retire.

La compagnie a indiqué que John Chidsey, 63 ans, qui a dirigé les restaurants Subway pendant cinq ans jusqu'en décembre 2024 et Burger King Holdings, a été nommé au conseil d'administration de Norwegian en 2025, après un précédent mandat de 2013 à 2022.

Harry Sommer, qui a pris la tête de l'entreprise en 2023, a quitté l'entreprise et a démissionné du conseil d'administration jeudi, selon un document déposé auprès de la SEC. Le départ et la démission ne sont pas liés à un désaccord avec l'entreprise, a déclaré cette dernière.

La transition à la tête de l'entreprise intervient alors que la compagnie doit faire face à des pressions financières liées au prix du carburant et à l'entretien des navires, ainsi qu'à un appétit modéré pour les vacances en mer, les voyageurs réduisant leurs dépenses dans un contexte d'inflation toujours élevée.

Norwegian Cruise Line a également réaffirmé ses prévisions annuelles de base, qu'elle avait annoncées en novembre de l'année dernière. Elle prévoit que le rendement net du quatrième trimestre se situera autour du point médian de la fourchette annoncée précédemment, à savoir entre 3,5 % et 4 %.

Valeurs associées

NORW CRS LINE
23,250 USD NYSE +1,44%
