Norwegian Cruise Line nomme John Chidsey au poste de directeur général
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:38

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a annoncé jeudi la nomination de John Chidsey au poste de directeur général, avec effet immédiat, en remplacement de Harry Sommer, qui se retire.

M. Chidsey, qui a précédemment dirigé Subway Restaurants et Burger King Holdings, a été nommé au conseil d'administration de Norwegian en 2025, après y avoir siégé de 2013 à 2022.

Les actions de l'organisateur de croisières ont augmenté de 1 % dans les échanges prolongés.

Sommer, qui a pris le poste le plus élevé de la société en 2023, quittera les fonctions de président et de directeur, et Chidsey lui succédera.

Norwegian Cruise Line a également réaffirmé ses prévisions annuelles de base.

Valeurs associées

NORW CRS LINE
23,250 USD NYSE +1,44%
