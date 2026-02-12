Norwegian Cruise Line nomme John Chidsey au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a annoncé jeudi la nomination de John Chidsey au poste de directeur général, avec effet immédiat, en remplacement de Harry Sommer, qui se retire.

M. Chidsey, qui a précédemment dirigé Subway Restaurants et Burger King Holdings, a été nommé au conseil d'administration de Norwegian en 2025, après y avoir siégé de 2013 à 2022.

Les actions de l'organisateur de croisières ont augmenté de 1 % dans les échanges prolongés.

Sommer, qui a pris le poste le plus élevé de la société en 2023, quittera les fonctions de président et de directeur, et Chidsey lui succédera.

Norwegian Cruise Line a également réaffirmé ses prévisions annuelles de base.