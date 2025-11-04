Norwegian Cruise Line chute après avoir manqué les estimations de revenus pour le troisième trimestre

4 novembre - ** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings < NCLH.N > ont baissé d'environ 10 % à 19,91 $ sur le marché préliminaire

** La société n'a pas répondu aux attentes en matière de revenus pour le troisième trimestre, en raison de l'appétit modéré des consommateurs pour les vacances en mer

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 2,94 milliards de dollars contre 3,02 milliards de dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** La société relève sa prévision de bénéfice ajusté à 2,10 $ par action, par rapport à la prévision précédente de 2,05 $ par action

** Réaffirme un bénéfice net ajusté d'environ 1,05 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 13,8 % à la dernière clôture