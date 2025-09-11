Norwegian Cruise en hausse après que Stifel a relevé son estimation de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de Norwegian Cruise Line

NCLH.N augmentent de ~3% à 26,17 $

** La maison de courtage Stifel augmente le prix cible de NCLH à 37 $, contre 35 $ auparavant

** Les actions de NCLH sont considérées comme massivement sous-évaluées, se négociant avec une décote de 50 % par rapport au leader du secteur, Royal Caribbean RCL.N .

** Nous pensons qu'une décote de 50 % est extrême. Si NCLH continue à atteindre ses objectifs financiers pour 2026 (ce qui réduira également l'effet de levier), nous pensons que l'écart de valorisation pourrait se rapprocher de 20 %, indique la société de courtage

** Le courtier cite également la surperformance continue de la compagnie dans le secteur des croisières

** Dix-sept courtiers sur 25 évaluent l'action à "Acheter" ou plus et 8 à "Conserver"; leur estimation médiane est de 29 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action NCLH a baissé d'environ 1 % depuis le début de l'année