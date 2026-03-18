Norwegian Air ajoute 120 vols après les annulations de SAS

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(Ajout de détails sur les vols sous forme de puces)

Norwegian Air NAS.OL a déclaré mercredi qu'elle ajouterait 120 vols dans la région nordique entre le 25 mars et le 12 avril, la demande augmentant après que sa rivale SAS ait annoncé mardi des annulations en raison des prix élevés du kérosène provoqués par la guerre en Iran.

Les compagnies aériennes mondiales ont tiré la sonnette d'alarme mardi face à la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, en annonçant des coûts supplémentaires, des tarifs plus élevés et la suppression de certaines liaisons.

* Les vols seront principalement ajoutés entre les pays nordiques et les destinations espagnoles de Malaga, Alicante et Las Palmas, a déclaré un porte-parole de Norwegian Air à Reuters.

* D'autres vols seront également ajoutés, notamment vers Londres.

* La capacité disponible provient des vols que Norwegian a annulés sur les routes du Moyen-Orient.

* Norwegian n'a pas ajouté de supplément carburant à ses billets, mais utilise plutôt une tarification dynamique basée sur l'offre et la demande, ce qui signifie que l'augmentation du coût du carburant peut entraîner une hausse des prix sur certains itinéraires, a déclaré la compagnie.