Norwegian Air achète 30 Boeing 737 supplémentaires
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 08:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation et du contexte dans les paragraphes 2-3)

Norwegian Air Shuttle

NAS.OL a déclaré vendredi avoir exercé une option pour acheter 30 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, ce qui porte le total de sa commande ferme à 80 appareils.

"Cette commande importante d'avions est réalisée à des conditions intéressantes et assure la croissance de notre flotte d'une manière qui soutient notre croissance planifiée et nos objectifs de développement durable", a déclaré le directeur général Geir Karlsen dans un communiqué.

La compagnie aérienne a confirmé que la livraison du dernier appareil est désormais prévue pour 2031, à la suite d'ajustements du calendrier de livraison. Elle avait initialement annoncé l'achat de 50 appareils en 2022.

Valeurs associées

BOEING CO
213,500 USD NYSE -0,77%
NORWEGIAN AIR SH
1,359 EUR Tradegate +0,11%
NORWEGIAN AIR SH
15,718 NOK LSE Intl 0,00%
NORWEGIAN AIR SH
1,5500 USD OTCBB -1,90%
© 2025 Thomson Reuters.

