Norwegian Air achète 30 Boeing 737 supplémentaires

Norwegian Air Shuttle

NAS.OL a déclaré vendredi avoir exercé une option pour acheter 30 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, ce qui porte le total de sa commande ferme à 80 appareils.

"Cette commande importante d'avions est réalisée à des conditions intéressantes et assure la croissance de notre flotte d'une manière qui soutient notre croissance planifiée et nos objectifs de développement durable", a déclaré le directeur général Geir Karlsen dans un communiqué.

La compagnie aérienne a confirmé que la livraison du dernier appareil est désormais prévue pour 2031, à la suite d'ajustements du calendrier de livraison. Elle avait initialement annoncé l'achat de 50 appareils en 2022.