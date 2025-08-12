 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Norvège: Le fonds souverain affiche un bénéfice de €58,75 mds au S1, porté par le secteur financier
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 09:00

Nicolai Tangen, le directeur général de Norges Bank Investment Management

Nicolai Tangen, le directeur général de Norges Bank Investment Management

Le fonds souverain norvégien, plus grand fonds d'investissement au monde, a fait état mardi d'un bénéfice semestriel de 698 milliards de couronnes (58,75 milliards d'euros), soutenu par les solides performances des actions du secteur financier.

Le rendement global du fonds pour la période janvier-juin s'est établi à 5,7%, soit 0,05 point de pourcentage de moins que le rendement de son indice de référence.

"Ce résultat s'explique par les bons rendements enregistrés sur les marchés boursiers, en particulier dans le secteur financier", explique le directeur général Nicolai Tangen dans un communiqué.

Le fonds norvégien, qui gère les revenus de l'État provenant de la production de pétrole et de gaz, détient 1,5% de l'ensemble des actions cotées en bourse et investit aussi dans l'obligataire, l'immobilier non coté et les projets d'énergies renouvelables.

Le rendement des investissements en actions s'est élevé à 6,7% au premier semestre, tandis que celui de l'obligataire a atteint 3,3%, celui de l'immobilier non coté 4,0% et celui des infrastructures d'énergie renouvelable non cotées 9,4%, selon le communiqué.

Le fonds souverain a annoncé lundi mettre fin aux contrats avec les gestionnaires d'actifs externes chargés de ses investissements en Israël et avoir cédé une partie de son portefeuille dans ce pays en raison de la situation à Gaza et en Cisjordanie.

(Rédigé par Gwladys Fouche, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

