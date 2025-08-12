Lockheed Martin élargit son offre industrielle liée au F-16 aux Philippines
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 12:05
L'offre inclut un partenariat stratégique avec Southern Methodist University (SMU) pour l'innovation numérique, la propriété intellectuelle et la formation.Un laboratoire de recherche et un espace de formation de niveau mondial seront créés, avec accès aux équipements du SMU.
Le partenariat s'appuiera sur CDHAM (Center for Digital and Human-Augmented Manufacturing) et DIG (Deason Innovation Gym) pour renforcer la R&D en modélisation, simulations, VR/AR, robotique, automatisation et IA.
Jess Koloini, responsable du développement commercial F-16, indique que l'initiative soutiendra la politique d'autonomie de défense (Self-Reliant Defense Posture, SRDP) et la main-d'oeuvre philippine.
Valeurs associées
|426,440 USD
|NYSE
|+0,17%
A lire aussi
-
Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite
-
par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ... Lire la suite
-
Des enquêteurs de l'Onu ont déclaré mardi avoir trouvé des preuves d'actes de torture systématiques commis par les forces de sécurité birmanes et avoir identifié certains des principaux responsables. Le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer