Taïwan: près de 2.000 personnes évacuées à l’approche du typhon Podul

Des pêcheurs sécurisent leurs bateaux au port de Wushih à Taïwan à l'approche du typhon Podul le 12 août 2025. ( AFP / I-Hwa Cheng )

Près de 2.000 personnes vont être évacuées mardi à Taïwan à l'approche du typhon Podul avec un risque de nouvelles intempéries pour les régions déjà touchées du centre et du sud de l'île, ont annoncé les autorités.

Le typhon devrait toucher terre mercredi le long de la côte sud-est, une zone peu peuplée, avant de traverser l'île et de se diriger vers le détroit de Taïwan, a indiqué l’Agence centrale de météorologie (CWA).

La tempête devrait être accompagnée de vents pouvant atteindre 133 km/h, avec des rafales allant jusqu'à 166 km/h, selon l’agence.

Environ 31.000 soldats sont mobilisés pour les opérations de secours et d'assistance, a déclaré le ministère de la Défense.

Les compagnies aériennes locales Uni Air et Mandarin Airlines ont annoncé l'annulation de tous leurs vols intérieurs prévus mercredi.

Parmi les zones qui devraient être les plus touchées figurent les comtés orientaux de Hualien et Taitung, le comté central de Chiayi, le sud de l'île et les îles périphériques de Kinmen, a précisé la prévisionniste Chu Mei-lin, lors d'un point-presse.

"Chacun doit être conscient de la menace de vents violents et de fortes pluies entre demain et le matin du 14", a-t-elle déclaré.

Près de 700 personnes seront évacuées de leurs foyers à Hualien et environ 1.100 habitants des zones montagneuses de la ville méridionale de Kaohsiung devraient être déplacés, selon les autorités locales.

Kaohsiung et le comté voisin de Pingtung pourraient recevoir entre 400 et 600 millimètres de pluie cumulée entre mardi et jeudi, selon un autre prévisionniste. D'autres régions pourraient enregistrer plus de 350 millimètres de précipitations.

Une grande partie du centre et du sud de Taïwan se remet encore des effets du typhon Danas et de pluies diluviennes ces dernières semaines.

Le typhon Danas, qui a frappé Taïwan début juillet, a fait deux morts et des centaines de blessés après avoir déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de l'île en un week-end.

Taïwan est habitué à de fréquents passages de tempêtes tropicales entre juillet et octobre.

Les scientifiques estiment que le changement climatique d'origine humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses, augmentant le risque d'inondations dévastatrices.