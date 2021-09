Norvège-L'opposition travailliste remporte les élections législatives

OSLO, 14 septembre (Reuters) - L'opposition travailliste est en passe de remporter la majorité au parlement après les élections législatives organisées dimanche et lundi en Norvège, et se prépare à former une coalition alors que l'environnement et les inégalités sociales seront au centre des discussions.

La Première ministre conservatrice Erna Solberg a concédé la victoire et se retirera après huit ans au pouvoir. Le chef de file du Parti travailliste, Jonas Gahr Stoere, a annoncé son intention de former le prochain gouvernement.

Le statut de la Norvège, pays producteur de pétrole et gaz, était au centre de la campagne, bien que la transition vers l'abandon du pétrole - créateur d'emplois - sera probablement progressive, malgré l'avancée des partis pro-environnement.

Jonas Gahr Stoere devra persuader ses partenaires de centre-gauche de faire des compromis sur des questions comme le pétrole, la propriété privée ou les relations entre la Norvège et l'Union européenne.

Avec 97,5% des votes comptés, les travaillistes et quatre autres partis de centre-gauche pourraient atteindre une majorité combinée de 100 sièges, selon les projections de la Direction des élections.

Un minimum de 85 sièges est nécessaire pour obtenir une majorité au Parlement norvégien, qui compte 169 sièges.

(Reportage Nora Buli et Victoria Klesty, rédigé par Terje Solsvik et Gwladys Fouche; version française Camille Raynaud)