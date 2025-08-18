 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 857,75
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Norvège: 200 écologistes, dont Greta Thunberg, bloquent la principale raffinerie
information fournie par AFP 18/08/2025 à 11:53

La militante suédoise Greta Thunberg (c) et des militants du groupe Extinction Rebellion participent à une manifestation à la raffinerie de pétrole d'Equinor à Mongstad, au nord de Bergen, en Norvège, le 18 août 2025 ( NTB / Paul S. Amundsen )

La militante suédoise Greta Thunberg (c) et des militants du groupe Extinction Rebellion participent à une manifestation à la raffinerie de pétrole d'Equinor à Mongstad, au nord de Bergen, en Norvège, le 18 août 2025 ( NTB / Paul S. Amundsen )

Environ 200 militants écologistes, dont la Suédoise Greta Thunberg, ont bloqué lundi la plus importante raffinerie de Norvège pour réclamer que ce pays mette fin à son industrie pétrolière et gazière, selon les organisateurs et la police.

Des militants d'Extinction Rebellion se sont assis sur la route, bloquant l'accès à la raffinerie de Mongstad, à Bergen, sur la côte sud-ouest de la Norvège, tandis qu'un groupe de kayaks et de bateaux à voile bloquaient l'entrée portuaire.

"Nous sommes ici parce qu'il est parfaitement clair qu'il n'y a pas d'avenir dans le pétrole. Les énergies fossiles mènent à la mort et à la destruction", a déclaré Greta Thunberg dans un communiqué, ajoutant que les producteurs de pétrole comme la Norvège "ont du sang sur les mains".

En émettant des gaz à effet de serre, les combustibles fossiles alimentent le réchauffement climatique.

La police a indiqué être sur place depuis 09H00 locales (07H00 GMT) et surveiller la situation, les militants annonçant de leur côté prévoir de poursuivre leur mouvement toute la semaine en Norvège via une série de manifestations.

Des militants du groupe Extinction Rebellion participent à une manifestation à la raffinerie de pétrole d'Equinor à Mongstad, au nord de Bergen, en Norvège, le 18 août 2025 ( NTB / Paul S. Amundsen )

Des militants du groupe Extinction Rebellion participent à une manifestation à la raffinerie de pétrole d'Equinor à Mongstad, au nord de Bergen, en Norvège, le 18 août 2025 ( NTB / Paul S. Amundsen )

La raffinerie de Mongstad est propriété du géant pétrolier Equinor, majoritairement détenu par l'Etat norvégien.

Les militants réclament aux dirigeants norvégiens un "plan de sortie du pétrole et du gaz".

La Norvège est régulièrement critiquée pour son secteur pétrolier et gazier, matières premières dont elle est le premier producteur européen.

Oslo rappelle que ce secteur est source d'emplois et de savoir-faire et souligne l'importance de garantir une fourniture stable d'énergie en Europe.

Equinor a annoncé prévoir de maintenir d'ici 2035 une production de pétrole stable à 1,2 million de barils par jour et une production de gaz de 40 milliards de mètres cubes annuels.

Greta Thunberg
Environnement

Valeurs associées

EQUINOR
245,600 NOK LSE Intl -2,19%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 12:45

    A qui voulez-vous faire croire que l’électricité ne pollue pas !!!! et les déchets des centrales nucléaires, cela vous parle ou pas !!! Hypocrites que vous êtes bobos escrologistes !!!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Teresa Lai, la femme de Jimmy Lai, se rendant au procès de son mari, Hong Kong, le 18 août 2025 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )
    Hong Kong: début des plaidoiries finales au procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai
    information fournie par AFP 18.08.2025 12:51 

    La justice hongkongaise a entamé lundi les plaidoiries dans le procès de l'homme d'affaires Jimmy Lai, militant prodémocratie, affirmant que le septuagénaire était apte à assister aux audiences, malgré une suspension la semaine dernière pour un problème cardiaque. ... Lire la suite

  • Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025 ( AFP / Cesar Manso )
    Lutte sans répit contre les incendies en Espagne et au Portugal, déjà six morts
    information fournie par AFP 18.08.2025 12:25 

    Des milliers de pompiers, appuyés par des militaires, des hélicoptères et des avions prêtés par les pays voisins mènent toujours lundi une lutte inlassable contre les flammes qui dévorent l'ouest de l'Espagne et le Portugal et qui ont tué six personnes dans la ... Lire la suite

  • X-FAB : Le mouvement reste haussier
    X-FAB : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 18.08.2025 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Peu de risque à moyen terme
    STELLANTIS (Milan) : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 18.08.2025 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank