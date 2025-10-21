Northrop relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 5) par Utkarsh Shetti et Mike Stone

Northrop Grumman NOC.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour le deuxième trimestre consécutif, mardi, car l'entreprise de défense s'attend à une demande soutenue pour ses armes et ses avions militaires.

Les conflits au Moyen-Orient et une guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine ont provoqué une hausse de la demande de missiles et d'avions de chasse, ce qui a stimulé les ventes des entreprises de défense.

Cependant, l'impact de la guerre commerciale de l'administration Trump sur une chaîne d'approvisionnement déjà tendue a exercé une pression sur la production dans de multiples industries, y compris la défense, et supprimé la capacité des entreprises à exécuter leurs carnets de commandes.

Northrop a revu à la baisse ses perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année 2025. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 41,7 et 41,9 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 42,05 à 42,25 milliards de dollars.

Les actions de la société ont chuté de 2,2 % dans les échanges avant bourse.

La société devrait également être en concurrence pour les contrats relatifs au système de défense antimissile Golden Dome du président américain Donald Trump, d'une valeur de 175 milliards de dollars, ce qui pourrait stimuler les ventes à l'avenir.

Northrop, qui fabrique les bombardiers furtifs B-2 Spirit utilisés lors des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens au début de l'année, a déclaré qu'il s'attendait désormais à un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 25,65 et 26,05 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 25,00 et 25,40 dollars par action.

Le chiffre d'affaires total du géant de la défense a augmenté de 4 % pour atteindre 10,42 milliards de dollars au troisième trimestre.

Il a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, soit un bénéfice par action de 7,67 dollars, contre 1,03 milliard de dollars, soit 7,00 dollars par action, il y a un an.